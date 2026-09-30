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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.10.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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இன்று தொழில், வியாபாரம், லாபகரமாக நடக்கும். அரசாங்கம் மூலம் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் சாதகமாக பலன் தரும். பயணம் மூலம் வியாபாரம், தொழில் விரிவாக்கம் பெறும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். நிதி நிலைமை உயரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் செயல் திறமை மூலம் கடின பணிகளையும் எளிதாக செய்து முடிப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (01.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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