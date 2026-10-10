ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பணவரத்து திருப்தி தரும். வெளியூர் பயணம் செல்ல நேரலாம். தோழிகளுடன் சுமுகமாக பேசி பழகுவது நல்லது. சக ஊழியர்களிடம் சுமுகமாக அனுசரித்துபோவது நல்லது. குடும்ப கவலை தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (11.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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