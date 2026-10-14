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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.10.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Updated On :

இன்று குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ குடும்ப உறுப்பினர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கணவன், மனைவிக்கிடையே மன வருத்தம் உண்டாகலாம். பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை காட்டுவது நல்லது. வாகனங்களில் செல்லும் போது கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (15.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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