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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Published On :55 வினாடிகள் முன்பு

இன்று அதிர்ஷ்டங்கள் வந்து சேரும் நாள். தொழில் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் காண கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு நீடிக்கும். தொழில் விரிவாக்கம் பற்றிய எண்ணம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய பதவி அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்க பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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