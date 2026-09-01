மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மகிழ்ச்சியுடன் எதையும் செய்யும் நாள். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் நலனுக்காக செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அவர்கள் உங்களை மதிப்பது மனதுக்கு இதமளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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