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கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கடகம் daily predictions

கடகம்

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 12:00 am IST

இன்று முயற்சிகள் கை கூடும் நாள். மனதில் வீண்குழப்பம் உண்டாகும். உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு உங்களை நாடி சிலர் வரக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெற எடுக்கும் முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும். சக மாணவர்களின் நட்பும் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil

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