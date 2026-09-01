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சிம்மம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

சிம்மம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

சிம்மம் daily predictions

சிம்மம்

Published On :46 வினாடிகள் முன்பு

இன்று மனதில் இருக்கும் கவலைகள் பறந்தோடும் நாள். எதிலும் கூடுதல் கவனம் தேவை. மற்றவர்களின் நலனுக்காக தன் நலனை பாராமல் உழைப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த படி காரியங்கள் நடந்து முடியாமல் காரிய தாமதம் உண்டாகலாம். உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 5

Summary

சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil

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