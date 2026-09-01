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கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கன்னி daily predictions

கன்னி

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 12:00 am IST

இன்று ஆரோக்கியம் மேம்படும் நாள். வீண் வாக்குவாதத்தால் பகை உண்டாகலாம். பயணத்தில் தடங்கல், வீண் செலவு போன்றவை ஏற்படும். நன்மைகள் உண்டாகும். பணவரத்து இருக்கும். பணவரத்து இருக்கும். வாகன யோகம் உண்டாகும். பெரியோர்களின் உதவி கிடைக்கும். மனதில் தைரியம் உண்டாகும். எதிலும் தயக்கமோ, பயமோ ஏற்படாது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil

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