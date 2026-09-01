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துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

துலாம் daily predictions

துலாம் - துலாம்

Published On :55 வினாடிகள் முன்பு

இன்று கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் நாள். தொழில் வியாபாரம் நன்றாக நடக்கும். வாக்குவன்மையால் லாபம் அதிகரிக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். அரசாங்கம் தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமான பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய பதவிகள் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்க பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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