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மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

மகரம் daily predictions

மகரம் - மகரம்

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 12:00 am IST

இன்று பண வரத்து அதிகரிக்கும் நாள். வயிறு கோளாறு உண்டாகலாம். தூக்கம் குறையும். எதிர் பாலினத்தாரின் நட்பு கிடைக்கும். அரசாங்கம் தொடர்பான பணிகள் சாதகமாக நடக்கும். முக்கிய நபர்களின் உதவியும் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (07.09.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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