மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நன்மைகள் உண்டாகும். மனோ பயம் விலகும். எல்லோரிடமும் அனுசரித்து பேச வேண்டும். பேச்சின் இனிமை சாதூர்யத்தின் மூலம் காரிய வெற்றி காண்பீர்கள். பணவரத்து கூடும். சாமர்த்தியமான செயல்களால் மதிப்பும், அந்தஸ்தும் உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (09.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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