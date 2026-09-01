ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மனகவலை நீங்கும் படியான சூழ்நிலை இருக்கும். உற்சாகம் உண்டாகும். பயணத்தின் போது ஏற்பட்ட தடங்கல் நீங்கும். தொழில் வியாபாரம் லாபகரமாக நடக்கும். போட்டிகள் விலகும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, வெண் சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 3, 9
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (09.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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