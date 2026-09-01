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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.09.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று குடும்ப பெண்கள் சிக்கனத்தைப் பின்பற்றுவதால் கடன்தொல்லையில் இருந்து தப்பிக்கலாம். கணவரின் அனுமதியின்றி பிறரிடம் கடன் பெறக்கூடாது. புத்திரப்பேறு வகையில் அனுகூலம் உண்டு. சுயதொழில் புரியும் பெண்கள் அளவான உற்பத்தி, சுமாரான விற்பனை என்ற நிலை அடைவர். மாணவர்கள் படிப்பில் மந்தநிலை நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (30.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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