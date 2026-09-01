மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் கவனம் தேவை. நல்லவர்கள் யார் கெட்டவர்கள் யார் என்றே தெரியாமல் நீங்கள் பழக வேண்டி வரலாம். தொழில் செய்யும் இடத்தில் இடமாற்றம், பணி பளு வரலாம். எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள். மிகுந்த சாமர்த்தியசாலியான நீங்கள் அனைத்தையும் தவிடுபொடியாக்குவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (29.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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