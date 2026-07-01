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எண் ஜோதிடம்

ஜூலை மாத எண்கணித பலன்கள் – 6

எண்கணிதப்படி இந்த மாதம் உங்களுக்கு எப்படி?

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 1:29 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு

யோசித்து தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்கும் ஆறாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் எதிலும் முன்னேற்றம் காணப்படும். எந்த ஒரு செயலையும் யோசித்து செய்வது நல்லது. வீண் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பதும் நன்மை தரும். பணம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த தொய்வு நீங்கும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்களில் இருந்து வந்த தடை நீங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. எதிர்பாராத அலைச்சல் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் ஏதாவது சில்லறை சண்டைகள் ஏற்படலாம். கணவன், மனைவி ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து செல்வது நல்லது. பெண்களுக்கு எதிலும் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. கலைத்துறையினருக்கு லாபகரமாக நடக்கும். வாக்கு வன்மையால் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க பெறுவீர்கள்.

அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு மற்றவர்களால் மனகஷ்டம் ஏற்படும்.  அடுத்தவர்கள் கடமைக்கு பொறுப்பேற்காமல் இருப்பது நல்லது.  மாணவர்களுக்கு கல்வியில் வெற்றி பெற திட்டமிட்டு பாடங்களை படிப்பதும் தேவையற்ற பிரச்சனைகளில் தலையிடாமல் இருப்பதும் நல்லது.

 பரிகாரம்: ஸ்ரீதுர்க்கை அம்மனை வெள்ளிக்கிழமை ராகுகாலத்தில் அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கும். எதிர்ப்புகள் அகலும்.

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