வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - மேஷம்

எதிர்பாராத பண வரவு உண்டாகும். தொழிலில் மேன்மை அடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களை மேலதிகாரிகள் அனுசரித்து நடந்து கொள்வார்கள். வியாபாரிகளுக்கு வருமானம் திருப்தி அளிக்கும். விவசாயிகள் சந்தைகளில் போட்டிக்குத் தகுந்தவாறு செயல்பட்டு விளைபொருள்களை விற்பனை செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கான உண்மையான போராட்டங்களில் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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