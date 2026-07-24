வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மேஷம்

பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். உங்கள் பெயர், கெளரவம் உயரக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் எச்சரிக்கையுடன் பழகுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு விளைபொருள்கள் விற்பனையில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிரிகளின் பலம் குறையும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்குத் தக்க பயிற்சிகளை அளிப்பீர்கள். பெண்கள் இனிய தருணங்களை எதிர்நோக்கிக் காத்திருப்பீர்கள்.
மாணவர்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற பெற்றோர்கள் உதவுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 24, 25.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.