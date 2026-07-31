வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - மிதுனம்

உற்றார் உறவினர்களிடத்தில் ஆதரவான சூழல் உண்டாகும். எதிர்கால நிமித்தமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விற்பனை நடக்கும். விவசாயிகள் கூடுதல் மகசூலால் சந்தைகளில் எதிர்பார்த்த வருமானத்தை அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் போட்டிகளைச் சந்திக்க நேரிடும். கலைத்துறையினர் புகழ், பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் பொருளாதார வளத்தால் திருப்தி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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