வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - மிதுனம்

பேச்சிலும் அணுகுமுறையிலும் முதிர்ச்சி தென்படும். தொழிலில் புதிய யுக்திகளைப் புகுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிர்பாராத பணம் வந்து சேரும். வியாபாரிகள் கடுமையாக உழைத்து முன்னேற்றப் பாதையில் செல்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைப் பராமரிப்பில் செலவு அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகளின் பெயரும் புகழும் உயரும். கலைத்துறையினர் துறையில் நல்ல வளர்ச்சி அடைவீர்கள்.
பெண்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்துக்கு ஏற்ப சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க அதிகாலையில் எழுந்து படிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 29, 30.
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