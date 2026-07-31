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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:51 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளின் குண நலனில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரிகளின் கடையை நோக்கி வாடிக்கையாளர்கள் படையெடுப்பார்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் போராட்டங்களில் புதிய வேகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் முயற்சிகள் பலனளிக்கும். பெண்கள் சிறிய பயணங்களைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 1, 2.

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