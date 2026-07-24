வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - கடகம்

தடைபட்டிருந்த சுபகாரியங்கள் ஏற்பாடாகும். மறைந்து கிடந்த திறமைகளை வெளிக்கொணர்ந்து புகழ் அடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகச் சூழல் சாதகமாக அமையும். வியாபாரிகளுக்கு செல்வந்தர்களின் உதவி கிடைக்கும். விவசாயிகள் மகசூலைப் பெருக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்க்கட்சியினரிடமிருந்து ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் நல்ல வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மழலைச் செல்வங்களின் வரவால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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