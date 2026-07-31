வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - துலாம்

எதிர்பார்த்த நற்செய்தி வந்து சேரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிறையும். உற்றார், உறவினர்கள் இல்லம் தேடி வருவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் குறைந்த முதலீட்டில் வியாபாரத்தைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் உற்பத்திப் பொருள்களில் நல்ல லாபம் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பெண்கள் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். மாணவர்கள் வருங்காலத்துக்கு செய்யும் பயிற்சிகள் யாவும் வெற்றிகரமாக அமையும்.
சந்திராஷ்டமம் இல்லை.
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