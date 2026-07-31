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வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

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வார பலன்கள்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:55 pm IST

கே.சி.எஸ். ஐயர்

முகத்தில் பொலிவும், தேகத்தில் வசீகரமும் உண்டாகும். வருமானம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் கால நேரங்களை வீணாக்காமல் உழைத்து பெருமையான புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை நம்பி கடன் கொடுக்க மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் லாபம் அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு வருமானம் பல வழிகளிலும் தேடி வரும். கலைத்துறையினர் பிறரிடம் பேசும்பொழுது கவனமாக இருப்பீர்கள்.

பெண்கள் கணவருடன் சுமுகமாக நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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