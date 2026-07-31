வார பலன்கள் (ஜூலை 31 - ஆக. 6) - விருச்சிகம்

முகத்தில் பொலிவும், தேகத்தில் வசீகரமும் உண்டாகும். வருமானம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கால நேரங்களை வீணாக்காமல் உழைத்து பெருமையான புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை நம்பி கடன் கொடுக்க மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் லாபம் அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு வருமானம் பல வழிகளிலும் தேடி வரும். கலைத்துறையினர் பிறரிடம் பேசும்பொழுது கவனமாக இருப்பீர்கள்.
பெண்கள் கணவருடன் சுமுகமாக நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.