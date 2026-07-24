வார பலன்கள் (ஜூலை 24 - 30) - விருச்சிகம்

வெளியில் கொடுத்திருந்த கடன்கள் வசூலாகும். வழக்குகள் சாதகமாக முடிவடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் உயர்பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கலில் சாதகமான சூழல் நிலவும். விவசாயிகள் புதிய விவசாய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் எதிர்பார்த்த பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் உதவியால் புதிய நன்மைகளை அடைவீர்கள்.
பெண்கள் தைரியத்துடன் குடும்பப் பொறுப்புகளை சீராக ஏற்றுச் செயல்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் தீவிரமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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