வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
நீண்டநாள் ஆசை நிறைவேறுவதற்கான தருணம் அமையும். பூர்விக சொத்துகளில் இருந்து லாபம் வரத்தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் விமர்சனங்களைப் பெரிதுபடுத்த மாட்டீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் கல்விச் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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