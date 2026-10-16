வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புத்திசாலித்தனம் கூடும். நேர்மறை, எதிர்மறை எதிர்ப்புகள் மறையும். வயிறு சம்பந்தமான பிரச்னைகள் தோன்றி மறையும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் போனஸ் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய கடைகளைத் திறப்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை சீரிய முறையில் பராமரிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் முயற்சிகளைத் தீவிரப்படுத்தி கட்சிப் பணியாற்றி நற்பெயரெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் வேறு துறைகளிலும் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள்.
பெண்களின் செல்வாக்கு குடும்பத்தில் உயரும். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் கவனமாக ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 19, 20.
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