வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள். அரசுப் பணிகள் சாதகமாக முடிவடையும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் வேலைகளை முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் வருமானம் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் ஈடுபாட்டை அதிகரிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறிது தாமதத்துக்குப் பிறகு புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். மாணவர்கள் கடின உழைப்பைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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