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மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் தவெக முன்னிலை: விசிலடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்!தட்டாஞ்சாவடியில் டெபாசிட் இழந்த திமுக!மதுராந்தகத்தில் தொடக்கம் முதலே கோலோச்சும் மரகதம்!தட்டாஞ்சாவடி: என்ஆர் காங்கிரஸ் வெற்றிதங்கம் விலை உயர்ந்தது! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 9)தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா முன்னிலை

மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் தவெக முன்னிலை: விசிலடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்!

மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் தவெக முன்னிலையில் உள்ளதையடுத்து தவெகவினர் கொண்டாட்டம்...

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதல்வருமான விஜய்.

தமிழக முதல்வர் விஜய். - படம்: பிடிஐ.

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மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர்கள் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில், சென்னை பனையூர் தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், சுமார் 12 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

அதேபோல தாராபுரம் தொகுதியில் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்த சத்யபாமா தற்போது 9,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

இரு தொகுதிகளிலும் திமுக வேட்பாளர் இரண்டாம் இடத்திலும், அதிமுக வேட்பாளர் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.

இதையொட்டி இரு தொகுதிகளிலும் தவெகவினர் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். விசிலடித்தும் இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அதேபோல சென்னை பனையூர் தவெக தலைமை அலுவலகத்திலும் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Summary

TVK leading in Maduranthagam, Dharapuram: Celebrations with whistling and distribution of sweets

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