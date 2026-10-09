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மதுராந்தகம்: 3,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை

மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக தொடர்ந்து முன்னிலை வகிப்பது குறித்து...

முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல் - கோப்புப் படம்

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மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் தொடர்ந்து முன்னிலை வகிக்கிறார்.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், (9.30 மணி நிலவரப்படி) தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 11,859 வாக்குகளும், திமுகவின் பரந்தாமன் 8,862 வாக்குகளும், அதிமுகவின் கணிதா சம்பத் 6,759 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஜானகி ராமன் 154 வாக்குகளும், சிபிஎம் சுகந்தி 70 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளார்.

இதனிடையே, தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை பின்னுக்குத் தள்ளி, அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதி 8,212 வாக்குகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

Summary

Maduranthakam: TVK leading by a margin of 3,000 votes

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