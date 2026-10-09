மதுராந்தகம் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது தவெக.. மரகதம் குமரவேல் மாபெரும் வெற்றி!!
இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றியுள்ளதைப் பற்றி...
முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல் - (கோப்புப் படம்)
மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனைவிட 19,000 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
Summary
Tamizhaga Vetri Kazhagam candidate Maragatham Kumaravel has secured a massive victory in the by-election held in Maduranthakam. She won by a margin of 19,000 votes over DMK candidate Paranthaman.
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