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மதுராந்தகம் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது தவெக.. மரகதம் குமரவேல் மாபெரும் வெற்றி!!

இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கைப்பற்றியுள்ளதைப் பற்றி...

முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல் - (கோப்புப் படம்)

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மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவுசெய்துள்ளார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமனைவிட 19,000 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

Summary

Tamizhaga Vetri Kazhagam candidate Maragatham Kumaravel has secured a massive victory in the by-election held in Maduranthakam. She won by a margin of 19,000 votes over DMK candidate Paranthaman.

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