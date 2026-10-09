மதுராந்தகம் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை: வெற்றி யாருக்கு?
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம் குறித்து...
மரகதம் குமரவேல் | பரந்தாமன் | கணிதா சம்பத் | ஜானகிராமன்
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை
மின்னணு வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், (9 மணி நிலவரப்படி) இதிலும் மரகதம் குமரவேல் 3,571 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 2,611 வாக்குகளும், அதிமுகவின் கணிதா சம்பத் 2,078 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளார்.
தபால் வாக்குகளில் தவெக முன்னிலை!
தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தவெகவின் மரகதம் குமரவேல் 282 தபால் வாக்குகளும், திமுகவின் பரந்தாமன் 158 வாக்குகளும், அதிமுகவின் கணிதா சம்பத் 141 வாக்குகளும், நாம் தமிழர் கட்சி 5 வாக்குகளும், சிபிஎம் ஒரு வாக்கும் பெற்றுள்ளனர்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது!
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள், செங்கல்பட்டு ஆத்தூரில் உள்ள சமூக மேம்பாட்டு ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையத்தில் வைத்து எண்ணப்படுகிறது. தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 2 மேசைகளும், மின்னணு வாக்குகளுக்கு 14 மேசைகளும் அமைக்கப்பட்டு, 20 சுற்றுகளாக எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குகள் எண்ணப்படும்.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: வெற்றி யாருக்கு?
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சாா்பில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெக-வில் இணைந்ததால், இந்தத் தொகுதியில், கடந்த அக்.6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக சாா்பில் மரகதம் குமரவேல், திமுக சாா்பில் இ.பரந்தாமன், அதிமுக சாா்பில் கணிதா சம்பத், நாதக சாா்பில் ஜானகிராமன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் சுகந்தி உள்ளிட்ட வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
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