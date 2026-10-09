மதுராந்தகம்: வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மாற்றப்பட்டதா? எதிர்க்கட்சிகள் புகார்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் எதிர்க்கட்சிகள் புகார் குறித்து...
வாக்கு எண்ணிக்கை - பிரதிப் படம்
மதுராந்தகம் தொகுதி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் 'சீல்' இல்லை என எதிர்க்கட்சிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளன.
மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணத் தொடங்கியது முதலே தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். 12.30 மணி நிலவரப்படி, மரகதம் குமரவேல் 27,460 வாக்குகளுடன் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில், 9 ஆவது சுற்றின்போது வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டதாக அதிமுக முகவர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே, 11 ஆவது சுற்றுக்கான வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பலவற்றில் 'சீல்' இல்லை என திமுகவும் அதிமுகவும் புகார் கூறியுள்ளன.
Summary
Opposition parties DMK and AIADMK have complained that the voting machines in the Maduranthakam constituency were not sealed
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