இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!
மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நிறைவடைந்தது குறித்து...
இடைத்தேர்தல் நிறைவு - PTI
இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட 6 தொகுதிகளில் மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது.
தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும், புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி, மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (அக். 6) நடைபெற்றது.
இன்று காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 6 மணியுடன் நிறைவு பெற்றது.
ஒரு சில வாக்குச்சாவடிகளில் மின்வெட்டு உள்ளிட்ட காரணங்களால் வாக்குப்பதிவு சிறிதுநேரம் தடைபட்டது. இதனையொட்டி, மாலை 6 மணிக்கு வரிசையில் நிற்போருக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு, வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
இதனிடையே, வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த வாக்குச்சாவடிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, சீல் வைக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கட்சி முகவர்களின் முன்னிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைப் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாதக என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவும் நிலையில், இவ்விரு தொகுதிகளிலும் வெள்ளிக்கிழமையில் (அக். 9) வாக்கு எண்ணிக்கை அதே நாளில் முடிவும் அறிவிக்கப்படும்.
Summary
By-election: Polling concludes in 6 constituencies, including Maduranthakam and Dharapuram
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.