மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: மாலை 5 மணி நிலவரம்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் குறித்து...
பிரதிப் படம்
இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 5 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம் வெளியாகியுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் மாலை 5 மணி வரை பதிவான வாக்குப்பதிவு விவரத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதவிர, புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
மாலை 5 மணி நிலவரம்
மதுராந்தகம் - 83.86%
தாராபுரம் - 78.53%
தட்டாஞ்சாவடி (புதுச்சேரி) - 78.83%
நந்திகிராம் (மேற்கு வங்கம்) - 79.39%
ரெஜிநகர் (மேற்கு வங்கம்) - 78.42%
நாகோன் மக்களவை தொகுதி (அஸ்ஸாம்) - 76%
அனைத்து தொகுதிகளிலும் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Voting status in Maduranthakam and Dharapuram constituencies
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