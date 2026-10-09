The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா முன்னிலைதட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்! தபால் வாக்குகளில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் முன்னிலை!அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் ராஜிநாமா, நகராட்சி நிா்வாகத் துறை பணி நியமன முறைகேடு வழக்குகளில் இன்று தீா்ப்புமேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாமில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை!மழை பாதிப்புகளை சரிசெய்ய 24 மணி நேர கண்காணிப்பு: அமைச்சா் என்.ஆனந்த் அறிவுரை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளின் கைது அதிகாரம் ரத்து: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒப்புதல்ராகுல் காந்தி நாளை சென்னை வருகை: மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடுகிறாா்

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்பட்டது குறித்து...

வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது... - பிரதிப் படம்

Published On :

இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் இன்று (அக். 9) காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்பட்டது.

செங்கல்படு மாவட்டம் மதுராந்தகம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதியில் அக். 6 ஆம் தேதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாதக என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவும் இவ்விரு தொகுதிகளின் வாக்குச் சாவடி மையங்களிலும் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்பட்டது.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், செங்கல்பட்டு ஆத்தூரில் உள்ள சமூக மேம்பாட்டு ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையத்தில் தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 2 மேசைகளும், மின்னணு வாக்குகளுக்கு 14 மேசைகளும் அமைக்கப்பட்டு, 20 சுற்றுகளாக எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

இதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், திருப்பூர் எல்ஆர்ஜி அரசு மகளிர் கல்லூரியில் 14 மேசைகள் அமைக்கப்பட்டு, 23 சுற்றுகளாக எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குகள் எண்ணப்படும்.

காலை 10 மணியளவிலேயே முன்னணி நிலவரம் தெரிய வரும் என்றும், 11 மணியளவில் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்து விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Maduranthakam and Dharapuram by-elections: Vote counting has begun

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மதுராந்தகம், தாராபுரம்: தபால் வாக்குகளில் தவெக முன்னிலை

மதுராந்தகம், தாராபுரம்: தபால் வாக்குகளில் தவெக முன்னிலை

இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவு

இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பேரவைத் தேர்தலைவிட குறைவாகப் பதிவாகும் வாக்குகள்

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பேரவைத் தேர்தலைவிட குறைவாகப் பதிவாகும் வாக்குகள்

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம்!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம்!

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அவமானப்படாமல் இருக்க...? | TVK | CM Vijay | By Election

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அவமானப்படாமல் இருக்க...? | TVK | CM Vijay | By Election

ஹைக்கூ டிரைலர்!

ஹைக்கூ டிரைலர்!