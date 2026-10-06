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இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவு

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் குறித்து...

By-elections in Maduranthakam and Dharapuram

மதுராந்தகம் தொகுதியில்... - X | CEO

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தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்கு சதவிகித விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும், புதுச்சேரியின் தட்டாஞ்சாவடி, மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர், அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (அக். 6) நடைபெற்றது.

காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 6 மணியுடன் நிறைவு பெற்றது.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகத்தில் வாக்குப் பதிவு நிறைவில் 85.97 சதவிகித வாக்குகளும், தாராபுரத்தில் 80.31 சதவிகித வாக்குகளும் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் 93.22 சதவிகித அளவுக்கு வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இடைத்தேர்தலில் 85.97 சதவிகிதம் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது. இதேபோல், தாராபுரத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 89.89 சதவிகித வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இடைத்தேர்தலில் 80.31 சதவிகிதம் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.

இவ்விரு தொகுதிகளிலும் தவெக, திமுக, அதிமுக, இடதுசாரிகள், நாதக என ஐந்து முனைப் போட்டி நிலவும் நிலையில், இவ்விரு தொகுதிகளிலும் வெள்ளிக்கிழமையில் (அக். 9) வாக்கு எண்ணிக்கை அதே நாளில் முடிவும் அறிவிக்கப்படும்.

Summary

By-election: 85.97% voter turnout in Maduranthakam, 80.31% in Dharapuram

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