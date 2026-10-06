மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம்!
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் தொடர்பாக....
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம். - கோப்புப்படம்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், 9 மணி நிலவரப்படி பதிவான வாக்குப்பதிவு நிலவரம் குறித்த தகவலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 2 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளிலும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 15.99% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் 17.55% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 9 மணி நேர நிலவரப்படி 34,332 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
Summary
The Election Commission of India has released information regarding the voter turnout in the Maduranthakam and Dharapuram by-elections as of 9 AM.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.