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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம்!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் தொடர்பாக....

Bypolls

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு: 9 மணி நிலவரம். - கோப்புப்படம்

Published On :

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், 9 மணி நிலவரப்படி பதிவான வாக்குப்பதிவு நிலவரம் குறித்த தகவலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 2 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும், அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு மக்களவைத் தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளிலும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதியிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி 15.99% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் 17.55% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 9 மணி நேர நிலவரப்படி 34,332 வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Summary

The Election Commission of India has released information regarding the voter turnout in the Maduranthakam and Dharapuram by-elections as of 9 AM.

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