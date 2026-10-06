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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: 5 மணி நிலவரம்!

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம் (மாலை 5 மணி) குறித்து...

வாக்களிக்கும் மக்கள் - பிடிஐ

Published On :

தாராபுரம் தொகுதியில் பிற்பகல் 5 மணி நிலவரப்படி 78.53% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. மதுராந்தகத்தில் 83.86% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும், புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

மாலை 5 மணி நிலவரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதியில் பிற்பகல் 5 மணி நிலவரப்படி 78.53% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் தொகுதியில் 83.86% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 78.83% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

மேற்கு வங்கத்தின் நந்திகிராம் தொகுதியில் 79.39%

மேற்கு வங்கத்தின் ரெஜிநகர் தொகுதியில் 78.42% வாக்குகள்

அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதியில் 76% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Summary

Madhuranthakam and Dharapuram by-elections: Status at 5 PM

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