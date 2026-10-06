மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: பிற்பகல் 3 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம்!
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிலவரம்...
இடைத்தேர்தல் - ECI
மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் பிற்பகல் 3 மணி வரை பதிவான வாக்குப்பதிவு விவரத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இதுதவிர, புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
பிற்பகல் 3 மணி நிலவரம்
மதுராந்தகம் - 70.31%
தாராபுரம் - 68.08%
தட்டாஞ்சாவடி (புதுச்சேரி) - 68.91%
நந்திகிராம் (மேற்கு வங்கம்) - 71.79%
ரெஜிநகர் (மேற்கு வங்கம்) - 69.29%
நாகோன் மக்களவை தொகுதி (அஸ்ஸாம்) - 70.25%
அனைத்து தொகுதிகளிலும் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Maduranthakam and Dharapuram by-elections: Voter turnout status as of 3 PM!
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