மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: காலை 11 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நிலவரம்!
மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் காலை 11 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நிலவரம்...
வாக்குப்பதிவு .... - X
மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் காலை 11 மணி வரை பதிவான வாக்குப்பதிவு விவரத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
தவிர, புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நந்திகிராம், ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கும் அஸ்ஸாம் மாநிலம் நாகோன் மக்களவை தொகுதிக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
காலை 11 மணி நிலவரம்
இந்த நிலையில், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி 35.55% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் 37.28% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
புதுச்சேரியில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 39.16% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில் நந்திகிராம் - 43.95%, ரெஜிநகர் - 38.71%
அஸ்ஸாம் நாகோன் மக்களவை தொகுதியில் 37.82% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
Summary
Mathuranthagam and Dharapuram by-elections: Voter turnout status as of 11 AM
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