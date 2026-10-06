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ஞானேஷ் குமார் விவகாரம்: தில்லியில் தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணி!

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள், தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி பேரணி....

INDIA bloc MPs, who are set to march to the Election Commission of India

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - ANI

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தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி அவர்கள் பேரணியாகச் செல்லவிருக்கின்றனர்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமென வலியுறுத்தி நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்க்கட்சிகளும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில் தில்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக அவர்கள் பதாகைகளுடன் கோஷம் எழுப்பி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அவர்கள் தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி பேரணி செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனால் நாடாளுமன்ற வளாகத்திலும் தேர்தல் ஆணையம் முன்பாகவும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தில்லியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Summary

INDIA bloc MPs, who are set to march to the Election Commission of India

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