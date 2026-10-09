மதுராந்தகத்தை கைப்பற்றுகிறது தவெக?
மதுராந்தகம் தொகுதியில் சுமார் 8,300 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை வகிப்பது குறித்து...
முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல் - கோப்புப் படம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் சுமார் 8,300 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக முன்னிலை வகிக்கிறது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சாா்பில் மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெக-வில் இணைந்ததால், இந்தத் தொகுதியில், கடந்த அக்.6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக சாா்பில் மரகதம் குமரவேல், திமுக சாா்பில் இ.பரந்தாமன், அதிமுக சாா்பில் கணிதா சம்பத், நாதக சாா்பில் ஜானகிராமன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் சுகந்தி உள்ளிட்ட வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். கடந்த அக். 6-ல் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் 1,84,423 வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்த நிலையில், மதுராந்தகத்தில் இன்று (அக். 9) வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில் (10.30 மணி நிலவரப்படி) 8,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் 23,885 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 15,583 வாக்குகளும், அதிமுகவின் கணிதா சம்பத் 14,065 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர்.
Summary
TVK maintains a continuous lead in Maduranthakam
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