மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை
மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை வகிப்பது குறித்து...
முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல்
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக சாா்பில் மரகதம் குமரவேல், திமுக சாா்பில் இ.பரந்தாமன், அதிமுக சாா்பில் கணிதா சம்பத், நாதக சாா்பில் ஜானகிராமன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் சுகந்தி உள்ளிட்ட வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில் தவெகவின் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை வகித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு வரும்நிலையில், (9 மணி நிலவரப்படி) இதிலும் மரகதம் குமரவேல் 3,571 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை வகிக்கிறார். திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 2,611 வாக்குகளும், அதிமுகவின் கணிதா சம்பத் 2,078 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளார்.
இதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியிலும் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா முன்னிலை வகிக்கிறார்.
Summary
Maduranthakam by-election: TVK candidate Maragatham Kumaravel takes the lead
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