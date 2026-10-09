மதுராந்தகத்தில் கோலோச்சும் மரகதம்! 9 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் முன்னிலை
மதுராந்தகத்தில் தொடக்கம் முதலே கோலோச்சும் மரகதம் குமரவேல்..
முதல்வர் விஜய்யுடன் மரகதம் குமரவேல்
மதுராந்தக தொடக்கம் முதலே கோலோச்சி வரும் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், சுமார் 9 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
இரண்டாம் இடத்தில் திமுக வேட்பாளரும், மூன்றாம் இடத்தில் அதிமுக வேட்பாளரும் உள்ளனர்.
மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணத் தொடங்கியது முதலே தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் முன்னிலை வகித்து வருகிறார.
முற்பகல் 11 மணி நிலவரப்படி மதுராந்தகத்தில் 6வது சுற்று முடிவில் தவெக வேட்பாளர் 23,980 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார்.
மொத்தமுள்ள 21 சுற்றிகளில் இதுவரை 6 சுற்று முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் தொடர்ந்து தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் தொடர்ந்து 9 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.
திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் 15,751 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்திலும், அதிமுக வேட்பாளர் 14,111 வாக்குகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.
Summary
Maragatham holds sway in Maduranthakam! Leading by a margin of 9 votes.
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