வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சகஜமான பேச்சால் அனைவரையும் கவருவீர்கள். வசிக்கும் வீட்டைப் புதுப்பிப்பீர்கள். உழைப்புக்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தைத் திருப்திப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்தினரிடம் அன்புடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் சொல் கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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