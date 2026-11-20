வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பழைய நினைவுகள் உங்களைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். வழக்குகளில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப பலன் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் சொல்லிலும் செயலிலும் நம்பகமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப்பாக்கிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களைப் புரிந்து நடந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் மூத்தோரின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்பீர்கள். பெண்களின் மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர் சொல் கேட்டு நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 22, 23.
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