வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வரவேண்டிய பணம் கை வந்து சேரும். அரசு விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள்.
விவசாயிகள் கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள். கலைத் துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் சிறிய தாமதத்துக்குப் பிறகு கிடைக்கும்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரின் நன் மதிப்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் கவனத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 26, 27.
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