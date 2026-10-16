வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். விலகி இருந்த உறவினர்கள் மறுபடியும் குடும்பத்துடன் இணைவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் சில மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக் கடன்கள் கிடைக்கும். விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் தேவையற்ற களைகளை நீக்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் பயனற்ற விவாதங்களைச் செய்ய மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தோரின் ஆலோசனைகளைக் கேட்பீர்கள்.
பெண்கள் சகோதரிகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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