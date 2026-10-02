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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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செல்வாக்கு உயரும். சமுதாயத்தில் உயரிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களுக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டாம்.

விவசாயிகளுக்கு அனைத்தும் சுமுகமாகவே முடியும். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கிடையே இருக்கும் பிணக்குகளைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் பொறுப்புகளை சரியாக நிறைவேற்றி முன்னேற்றமடைவீர்கள்.

பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு வெற்றியைக் கைப்பற்றுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 2.

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