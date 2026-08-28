வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மன உறுதியுடனும் திட சிந்தனையுடனும் காரியங்களை ஆற்றுவீர்கள். குடும்பத்தினரிடம் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளிடம் ஆதரவான சூழ்நிலை உண்டாகும். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் சிலமாற்றங்களைச் செய்து முன்னேறுவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் சிறப்பாக அமையும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினருக்கு ஆற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்கள் இல்லத்தில் நிகழும் சந்தோஷத்தால் உற்சாகமடைவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 3.
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